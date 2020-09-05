"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров

Финансовое положение мадридского "Реала" оставляет желать лучшего, утверждает ESPN.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с временным сокращением зарплат футболистов и тренеров команды.

Руководство "сливочных" полагает, что такой шаг позволит нивелировать потери от проведения домашних матчей без зрителей.

Напомним, что в апреле в разгар пандемии коронавируса "Реал" уже сокращал оклады на 10-20 процентов.

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