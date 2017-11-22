"Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окно
Мадридский "Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.
Сообщается, что "сливочные" заинтересованы в подписании в ближайшем январе форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Однако трансфер 24-летнего нападающего во многом будет зависеть от позиции "нерадзурри", которые могут отказаться расставаться со своим ключевым игроком посреди сезона даже за 100 миллионов евро.
Напомним, "Реал" первым одержал 50 выездных побед в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Леванте
|12
|15
|13
|Сельта Виго
|12
|14
|14
|Эспаньол
|12
|13
|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6