"Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окно

Теги реал мадридинтер миланмауро икарди

"Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окноМадридский "Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окно, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" заинтересованы в подписании в ближайшем январе форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Однако трансфер 24-летнего нападающего во многом будет зависеть от позиции "нерадзурри", которые могут отказаться расставаться со своим ключевым игроком посреди сезона даже за 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" первым одержал 50 выездных побед в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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