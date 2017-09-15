"Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси"

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"Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси"Мадридский "Реал" может совершить мегаобмен игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает вариант с переходом следующим летом своего ведущего вингера Гарета Бэйла в стан "аристократов". При этом в обратном направлении, согласно планам "сливочных" должен будет отправиться Эден Азар.

Напомним, Бэйл оценил старт сезона для своей команды. | soccernews.ru

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