"Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси"

Мадридский "Реал" может совершить мегаобмен игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство королевского клуба рассматривает вариант с переходом следующим летом своего ведущего вингера Гарета Бэйла в стан "аристократов". При этом в обратном направлении, согласно планам "сливочных" должен будет отправиться Эден Азар.

Напомним, Бэйл оценил старт сезона для своей команды. | soccernews.ru