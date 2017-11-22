"Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси"

Теги реал мадридчелсимарко асенсиоэден азар

"Реал" может совершить мегаобмен игроками с "Челси"Мадридский "Реал" может совершить мегаобмен игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан заинтересован в приобретении вингера "аристократов" Эдена Азара. При этом ради подписания бельгийца французский специалист готов будет включить в сделку по нему Марко Асенсио.

Напомним, "Реал" может совершить громкий трансфер уже в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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