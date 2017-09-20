"Реал" может совершить обмен игроками с "Арсеналом"

Мадридский "Реал" может совершить обмен форвардами с лондонским "Арсеналом", информирует Daily Express.

По сведениям издания, королевский клуб и "канониры" рассматривают возможность заключения сделки о переезде Карима Бензема в Англию и Алексиса Санчеса в обратном направлении. Вполне возможно, что этот обмен может быть совершен уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Левандовски своими действиями намекнул на свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru