"Реал" может совершить с "Тоттенхэмом" самый громкий обмен игроками в истории футбола

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"Реал" может совершить с "Тоттенхэмом" самый громкий обмен игроками в истории футболаМадридский "Реал" может совершить с лондонским "Тоттенхэмом" самый громкий обмен игроками в истории футбола.

Как информирует sport.es, королевский клуб рассматривает вариант с обменом своего вингера Гарета Бэйла на форварда "шпор" Харри Кейна. При этом за 24-летнего нападающего "сливочным" придется доплатить порядка 150-ти миллионов евро.

Напомним, Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом". | soccernews.ru

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