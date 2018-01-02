"Реал" может совершить с "Тоттенхэмом" самый громкий обмен игроками в истории футбола

Мадридский "Реал" может совершить с лондонским "Тоттенхэмом" самый громкий обмен игроками в истории футбола.

Как информирует sport.es, королевский клуб рассматривает вариант с обменом своего вингера Гарета Бэйла на форварда "шпор" Харри Кейна. При этом за 24-летнего нападающего "сливочным" придется доплатить порядка 150-ти миллионов евро.

Напомним, Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом". | soccernews.ru