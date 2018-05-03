"Реал" может сыграть в Эль Класико вторым составом

Теги реал мадридбарселоназинедин зидан

"Реал" может сыграть в Эль Класико вторым составомМадридский "Реал" может сыграть в предстоящем Эль Класико, которое должно состоятся в ближайшее воскресенье, вторым составом.

Как информирует издание ABC, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан намерен обсудить с ведущими игроками своей команды целесообразность их участия в матче против каталонской "Барселоны". Вполне возможно, что во избежание травм перед финалом Лиги Чемпионов королевский клуб примет решение обойтись в принципиальном поединке без своих лидеров.

Напомним, "Реал" не может оставить свои ворота сухими на протяжении последних 20-ти Эль Класико в сезоне. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Правильно, наверное, хотя хочется, чтобы настучали Барсе!!!

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