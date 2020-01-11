"Реал" может усилиться вингером "Малаги"

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"Реал" может усилиться вингером "Малаги"

Вингер "Малаги" Уго Вальехо привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен купить 19-летнего футболиста уже зимой.

После приобретения перспективного игрока "сливочные" планируют отдать его в аренду одной из команд Сегунды.

Вальехо является воспитанником "Малаги", за основу "анчоусов" он провёл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость испанца, который летом может стать свободным агентом, оценивается в 400 тысяч евро.

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