"Реал" может установить антирекорд в матче с "Депортиво"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает "Депортиво".

Стоит отметить, что королевский клуб не сумел отличиться в двух предыдущих домашних встречах с "Барселоной" (0:3) и "Вильярреалом" (0:1).

При этом "сливочные" еще никогда не уходили с поля в трех подряд матчах на "Сантьяго Бернабеу". Если сегодня "Реал" не забьет "Депортиво", то клуб установил личный антирекорд.

В последний раз игроки "Реала" забивали дома в матче 15-го тура против "Севильи" (5:0). Тогда все голы были забиты в первом тайме. Таким образом "Реал" не забивает дома уже два с половиной тайма.

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