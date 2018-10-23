"Реал" может уволить Лопетеги уже после игры с "Викторией"

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"Реал" может уволить Лопетеги уже после игры с "Викторией"Мадридский "Реал" может уволить своего главного тренера Хулена Лопетеги уже после сегодняшней игры в Лиге Чемпионов против чешской "Виктории".

Так, согласно сведениям L'Equipe, руководство королевского клуба готово пойти на расставание с 52-летним специалистом по итогам вторничного матча. При этом об отставке наставника может быть объявлено даже в случае победы "сливочных", если она окажется не убедительной по игре.

Лопетеги возглавил "Реал" летом текущего года. Подписанию контракта с королевским клубом предшествовал его скандальный уход из сборной Испании.

Напомним, "Реал" огласил заявку на матч с "Викторией". | soccernews.ru

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