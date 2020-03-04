"Реал" может уволить Зидана и подыскал ему замену

Теги реал мадридзинедин зиданмаурисио почеттино

"Реал" может уволить Зидана и подыскал ему замену

Будущее главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в команде находится под угрозой, несмотря на победу в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает The Independent.

По сведениям издания, французский специалист будет уволен, если клуб не выиграет чемпионат Испании или Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне. В случае ухода Зидана, "Реал" предложит пост главного тренера Маурисио Почеттино, который по ходу этого сезона был уволен из "Тоттенхэма".

Напомним, что "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на одно очко. В Лиге чемпионов мадридский клуб в первом матче 1/8 финала на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

Не пропустите: Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето

"Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов