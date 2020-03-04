"Реал" может уволить Зидана и подыскал ему замену

Будущее главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в команде находится под угрозой, несмотря на победу в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает The Independent.

По сведениям издания, французский специалист будет уволен, если клуб не выиграет чемпионат Испании или Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне. В случае ухода Зидана, "Реал" предложит пост главного тренера Маурисио Почеттино, который по ходу этого сезона был уволен из "Тоттенхэма".

Напомним, что "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на одно очко. В Лиге чемпионов мадридский клуб в первом матче 1/8 финала на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

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