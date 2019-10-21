"Реал" может уволить Зидана на этой неделе

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к увольнению со своего поста, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, руководство королевского клуба может принять решение об отставке французского специалиста, если команда проиграет "Галатасараю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Отмечается, что члены правления "бланкос" обеспокоены не только результатами, но и качеством игры.

Преемниками Зидана на "Сантьяго Бернабеу" могут стать Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.

Напомним, что матч "Галатасарай" - "Реал" состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.

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