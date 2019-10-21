"Реал" может уволить Зидана на этой неделе
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к увольнению со своего поста, сообщает El Mundo.
По сведениям издания, руководство королевского клуба может принять решение об отставке французского специалиста, если команда проиграет "Галатасараю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Отмечается, что члены правления "бланкос" обеспокоены не только результатами, но и качеством игры.
Преемниками Зидана на "Сантьяго Бернабеу" могут стать Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.
Напомним, что матч "Галатасарай" - "Реал" состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2