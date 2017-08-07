"Реал" может вернуть Лукаса Силву

Мадридский "Реал" может вернуть своего полузащитника Лукаса Силву, который в настоящее время на правах аренды выступает за бразильский "Крузейро".

Как информирует Marca, в последних играх за "синих" 24-летний хавбек начал демонстрировать свою лучшую игру, что уже было отмечено в королевском клубе. Ввиду этого "сливочные" могут рассмотреть вариант возвращения из аренды своего игрока уже этой зимой, несмотря на то, что соглашение с "Крузейро" рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, Мбаппе не перейдет в "Реал". | soccernews.ru