"Реал" может вернуть Мариано Диаса

Мадридский "Реал" может вернуть своего бывшего форварда Мариано Диаса, ныне выступающего за французский "Лион".

Как информирует El Confidencial, в королевском клубе заинтересовались прогрессом в игре 24-летнего нападающего. Поэтому в клубе планирует рассмотреть вопрос о его возвращении в Испанию следующим летом.

В нынешнем сезоне Диас забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" следит за форвардом "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru