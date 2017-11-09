"Реал" может вернуть Мариано Диаса

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"Реал" может вернуть Мариано ДиасаМадридский "Реал" может вернуть своего бывшего форварда Мариано Диаса, ныне выступающего за французский "Лион".

Как информирует El Confidencial, в королевском клубе заинтересовались прогрессом в игре 24-летнего нападающего. Поэтому в клубе планирует рассмотреть вопрос о его возвращении в Испанию следующим летом.

В нынешнем сезоне Диас забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" следит за форвардом "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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