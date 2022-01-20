"Реал" может вернуть Одриосолу летом

Фото: инстаграм Одриосолы\Автор неизвестен

Испанский защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола, выступающий на правах аренды за "Фиорентину", по окончании сезона может вернуться в королевский клуб, сообщает издание ABC.

По информации источника, "Мадрид" рассмотрит возможность возвращения Одриосолы в обойму команды на следующий сезон, но решение будет принято летом.

Отмечается, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти внимательно следит за прогрессом футболиста.

Одриосола перешел в "Реал Мадрид" из "Реал Сосьедада" в 2018 году за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 17 матчей за "Фиорентину" в Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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