"Реал" может вернуть Роналду, но при одном условии
Фото твиттер Криштиану Роналду
Мадридский "Реал" не исключает возвращение из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, пишет AS.
По сведениям издания, звёздный футболист может вернуться в королевский клуб, если согласится на снижение зарплаты.
Сейчас португалец зарабатывает 31 миллион евро в год после уплаты налогов, а "сливочные" готовы предложить ему не более 25 миллионов.
Впрочем, переход 36-летнего форварда не является приоритетом для "Реала". Их главными целями остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
Роналду выступал за "бланкос" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14