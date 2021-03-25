"Реал" может вернуть Роналду, но при одном условии

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"Реал" может вернуть Роналду, но при одном условии

Фото твиттер Криштиану Роналду

Мадридский "Реал" не исключает возвращение из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду, пишет AS.

По сведениям издания, звёздный футболист может вернуться в королевский клуб, если согласится на снижение зарплаты.

Сейчас португалец зарабатывает 31 миллион евро в год после уплаты налогов, а "сливочные" готовы предложить ему не более 25 миллионов.

Впрочем, переход 36-летнего форварда не является приоритетом для "Реала". Их главными целями остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Роналду выступал за "бланкос" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Не пропустите: Роналду потребует от "Ювентуса" усилить состав летом. | http://soccernews.ru
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