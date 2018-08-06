Мадридский "Реал" может вернуть своего бывшего форварда Мариано Диаса, ныне выступающего за "Лион".

Так, по сведениям Football Espana, кандидатура 25-летнего нападающего "ткачей" рассматривается в стане "сливочных" в качестве одного из вариантов усиления их атаки.

В прошлом сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, руководство "Реала" рассматривает вариант с приобретением Погба. | soccernews.ru