"Реал" может вернуть своего бывшего форварда

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"Реал" может вернуть своего бывшего форвардаМадридский "Реал" может вернуть своего бывшего форварда Мариано Диаса, ныне выступающего за "Лион".

Так, по сведениям Football Espana, кандидатура 25-летнего нападающего "ткачей" рассматривается в стане "сливочных" в качестве одного из вариантов усиления их атаки.

В прошлом сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним,  руководство "Реала" рассматривает вариант с приобретением Погба. | soccernews.ru

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