"Реал" может вернуть своего воспитанника на вратарскую позицию

Теги реал мадрид

"Реал" может вернуть своего воспитанника на вратарскую позициюФото: инстаграм Адана/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" может подписать нового вратаря.

Как сообщает Defensacentral, Антонио Адан может вернуться в королевский клуб летом 2022 года. 

По информации источника, клуб рассматривает его кандидатуру в качестве подмены Куртуа, поскольку Лунин покинет клуб в конце сезона. 

34-летний воспитанник "Мадрида" сейчас играет за лиссабонский "Спортинг", его контракт истекает летом 2022 года, но у португальцев есть опция продления соглашения на ещё один сезон.

Также не пропустите: "Милан" может продлить контракт с Пиоли. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны"

Карим Адейеми - большая цель для "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов