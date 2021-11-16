"Реал" может вернуть своего воспитанника на вратарскую позицию

Фото: инстаграм Адана/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" может подписать нового вратаря.

Как сообщает Defensacentral, Антонио Адан может вернуться в королевский клуб летом 2022 года.

По информации источника, клуб рассматривает его кандидатуру в качестве подмены Куртуа, поскольку Лунин покинет клуб в конце сезона.

34-летний воспитанник "Мадрида" сейчас играет за лиссабонский "Спортинг", его контракт истекает летом 2022 года, но у португальцев есть опция продления соглашения на ещё один сезон.

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