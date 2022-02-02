"Реал" может вернуть своего воспитанника на замену Марсело

Фото: инстаграм Гарсии\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" уже ищет потенциальную замену своему капитану Марсело, который покинет клуба в конце сезона по истечении своего контракта.

Как сообщает журналист Серхио Сантос, королевский клуб определил своего воспитанника, а ныне левого защитника "Райо Вальекано" Франа Гарсию как фаворита на замену Марсело следующим летом.

По информации источника, "Реал" владеет 50% прав на футболиста, поэтому финансовых или каких-либо еще проблем с его подписанием не возникнет. Сумма трансфера составит всего пять миллионов евро.

Отмечается, что в таком случае Мигель Гутьеррес, который в прошлом и нынешнем сезонах вызывался и иногда играл за первую команду "Реала" отправиться в аренду.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фран Гарсия не пропустил ни одного матча и сыграл в каждой встрече от начала до конца.

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