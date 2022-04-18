"Реал" может вернуться к варианту с Рюдигером

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен подписать центрального защитника грядущим летом и в связи с этим вернулся к кандидатуре немецкого игрока "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, первый контакт между "Мадридом" и Рюдигером закончился неудачей, поскольку игрок потребовал 12 миллионов евро в год чистыми и клуб решил выйти из переговоров.

Отмечается, что сейчас изменилось две вещи - во-первых, Рюдигер уже не настаивает на такой сумме, а во-вторых, клуб и тренерский штаб были очень впечатлены его игрой на "Сантьяго Бернабеу".

Рюдигер не близок и не далёк от "Мадрида", но его кандидатура вновь изучается.

Напомним, что контракт немецкого футболиста с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал ситуацию с отмененным голом Винисиуса. | http://soccernews.ru