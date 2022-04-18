"Реал" может вернуться к варианту с Рюдигером

Теги реал мадридантонио рюдигерчелси

"Реал" может вернуться к варианту с Рюдигером

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен подписать центрального защитника грядущим летом и в связи с этим вернулся к кандидатуре немецкого игрока "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, первый контакт между "Мадридом" и Рюдигером закончился неудачей, поскольку игрок потребовал 12 миллионов евро в год чистыми и клуб решил выйти из переговоров. 

Отмечается, что сейчас изменилось две вещи - во-первых, Рюдигер уже не настаивает на такой сумме, а во-вторых, клуб и тренерский штаб были очень впечатлены его игрой на "Сантьяго Бернабеу".

Рюдигер не близок и не далёк от "Мадрида", но его кандидатура вновь изучается.

Напомним, что контракт немецкого футболиста с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал ситуацию с отмененным голом Винисиуса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Бруну Фернандеш попал в ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов