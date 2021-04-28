"Реал" может включить своего футболиста в сделку по Кунде

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"Реал" ищет способ совершить покупку защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает AS, трансферная стоимость 22-летнего француза оценивается в 90 миллионов евро. "Реал" хочет заплатить 50-60 миллионов и включить в сделку одного из своих игроков.

Напомним, что альтернативой Кунде является Пау Торрес из "Вильярреала".

В этом сезоне на счету Кунде четыре гола и один ассист в 44 играх.

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