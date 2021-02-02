"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку

Теги эден азарреал мадрид

"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировкуАтакующий хавбек "Реала" Эден Азар не присутствовал на командной тренировке во вторник, сообщает Marca.

Клуб не выступал с официальным заявлением касательно травмы бельгийца, однако, по информации источника, Азар пропустил тренировку из-за некоторого дискомфорта. Таким образом, участие полузащитника в матче против "Уэски" в субботу находится под вопросом.

Напомним, Азар в нынешнем сезоне провел лишь 13 матчей из 30 возможных. Причиной стали различные повреждения у футболиста. В его активе, на данный момент, 3 гола и 1 результативная передача.

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