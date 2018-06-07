"Реал" может возглавить бывший наставник "Бунедкора"

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"Реал" может возглавить бывший наставник "Бунедкора"Мадридский "Реал" определился с еще одним претендентом на пост нового главного тренера команды, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "сливочные" заинтересовались кандидатурой бразильского специалиста Луиса Фелипе Сколари, ранее работавшего со своей национальной сборной, командой Португалии, лондонским "Челси", узбекским "Бунедкором" и рядом других команд. Последним клубом 69-летнего специалиста был китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Напомним, "Реал" готов побить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru

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