"Реал" может возглавить его бывший футболист

"Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены Зинедину Зидану, который ушел в отставку по собственному желанию. Впрочем итальянец не является главным вариантом для "сливочных".

Напомним, что 44-летний Каннаваро выступал за "Реал" с 2006 по 2009 годы.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов "Реала" входят: Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Арсен Венгер (безработный), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").

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