"Реал" может возобновить интерес к Левандовски

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовски

"Реал" может возобновить интерес к ЛевандовскиМадридский "Реал" может возобновить свой интерес к ведущему форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Та, по сведениям Sport Bild, главным противником приобретения 29-летнего нападающего чемпионов Германии на "Сантьяго Бернабеу" был Зинедин Зидан. Теперь же, после ухода главного тренера команды, "сливочные" будут готовы поучаствовать в гонке за поляком.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" не намерена продавать Левандовски даже за 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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