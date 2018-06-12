"Реал" может возобновить интерес к Левандовски

Мадридский "Реал" может возобновить свой интерес к ведущему форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Та, по сведениям Sport Bild, главным противником приобретения 29-летнего нападающего чемпионов Германии на "Сантьяго Бернабеу" был Зинедин Зидан. Теперь же, после ухода главного тренера команды, "сливочные" будут готовы поучаствовать в гонке за поляком.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" не намерена продавать Левандовски даже за 200 миллионов евро. | soccernews.ru