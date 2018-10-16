"Реал" может выделить 80 миллионов евро на покупку трансферной цели "Барселоны"
Мадридский "Реал" всерьез нацелился на полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга, главным претендентом на которого считается каталонская "Барселона".
Так, согласно информации De Telegraaf, руководство королевского клуба рассматривает вопрос о выделении 80-ти миллионов евро на приобретение 21-летнего хавбека нидерландского гранда.
В текущем сезоне де Йонг сыграл 13 матчей за "Аякс". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, "Реал" возобновил интерес к хавбеку "Арсенала". | soccernews.ru
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