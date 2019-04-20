"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
"Реал" ведет переговоры с adidas о продлении контракта. Об этом сообщает Marca.
По дынным источника, сторонам необходимо обсудить детали нового сотрудничества до конца сезона.
Скорее всего, сливочные и немецкая компания заключат соглашение на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 млрд. евро. За все время сотрудничества "Реал" получит 120 миллионов евро, причем, эта сумма потом может увеличится за счет бонусов.
Таким образом, мадридцы получат самый выгодный контракт среди всех клиентов adidas.
"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселона" на 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Реал Вальядолид
|33
|32
|18
|Сельта Виго
|32
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25