"Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны"

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"Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны"Мадридский "Реал" рассматривает варианты для замены своему полузащитнику Луке Модричу, которому ближайшей осенью исполнится уже 33 года.

Так, в списке альтернатив хорвату королевским клубом рассматриваются Миралем Пьянич ("Ювентус"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратти (ПСЖ), Петр Зелински ("Наполи"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Последним же претендентом на замену ключевому игроку середины поля "сливочных" стал Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии".

Напомним, Роналду принял твердое решение покинуть "Реал". | soccernews.ru

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