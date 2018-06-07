"Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны"

Мадридский "Реал" рассматривает варианты для замены своему полузащитнику Луке Модричу, которому ближайшей осенью исполнится уже 33 года.

Так, в списке альтернатив хорвату королевским клубом рассматриваются Миралем Пьянич ("Ювентус"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратти (ПСЖ), Петр Зелински ("Наполи"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Последним же претендентом на замену ключевому игроку середины поля "сливочных" стал Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии".

Напомним, Роналду принял твердое решение покинуть "Реал". | soccernews.ru