"Реал" может заменить Морату игроком сборной Германии
Мадридский "Реал" уже планирует, кем можно будет заменить Альваро Морату, который текущим летом практически наверняка покинет столицу Испании.
Как информирует Diario Gol, одним из вариантов на замену 24-летнему нападающему "сливочные" рассматривают 21-летнего форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, который здорово проявил себя на недавно завершившемся Кубке Конфедераций.
В завершившемся сезоне Вернер забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за свой клуб.
Напомним, "Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения относительно своего будущего. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Агент Павона: "Есть предложение "Зенита", но сделке мешают разногласия по форме оплаты"
-
Миранда: "Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов"
-
Два французских клуба интересуются Муниром
-
Хавбек "Челси" Чалоба близок к переходу в "Уотфорд"
-
Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"
-
"Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату
-
Сиригу рассказал о причинах ухода из ПСЖ
-
Боатенг вернулся в общую группу
-
Весной Слуцкий мог стать тренером "Краснодара"
-
Хименес: "Буду рад переехать в Англию"
-
Конти пройдет медобследование в "Милане"
-
"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто
-
Четырех футболистов одного из бразильских клубов уволили за мастурбацию
-
Тульский "Арсенал" продлил аренду Сунзу
-
"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши
-
"Сток Сити" хочет купить хавбека "Манчестер Сити" Делфа
-
Санчес готов остаться в "Арсенале", если ему повысят зарплату
-
В ближайшее время "Атлетико" сделает предложение по Диего Косте
-
"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина
-
Хавбек "Милана" Куцка может перейти в "Трабзонспор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25