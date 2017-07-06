"Реал" может заменить Морату игроком сборной Германии

Теги реал мадридальваро моратарб лейпцигтимо вернер

"Реал" может заменить Морату игроком сборной ГерманииМадридский "Реал" уже планирует, кем можно будет заменить Альваро Морату, который текущим летом практически наверняка покинет столицу Испании.

Как информирует Diario Gol, одним из вариантов на замену 24-летнему нападающему "сливочные" рассматривают 21-летнего форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, который здорово проявил себя на недавно завершившемся Кубке Конфедераций.

В завершившемся сезоне Вернер забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за свой клуб.

Напомним, "Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения относительно своего будущего. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов