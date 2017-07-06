"Реал" может заменить Морату игроком сборной Германии

Мадридский "Реал" уже планирует, кем можно будет заменить Альваро Морату, который текущим летом практически наверняка покинет столицу Испании.

Как информирует Diario Gol, одним из вариантов на замену 24-летнему нападающему "сливочные" рассматривают 21-летнего форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, который здорово проявил себя на недавно завершившемся Кубке Конфедераций.

В завершившемся сезоне Вернер забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за свой клуб.

Напомним, "Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения относительно своего будущего. | soccernews.ru