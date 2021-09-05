"Реал" может заплатить Мбаппе почти 100 миллионов за переход следующим летом

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может получить огромную сумму за переход в "Реал" следующим летом.

Как сообщает Marca, мадридский гранд готов предложить футболисту подписной бонус в размере около 80 миллионов евро за то, что Мбаппе придет в клуб на правах свободного агента.

По информации источника, точных цифр еще не известно, однако агенты и люди близкие к делам "сливочных" сообщают, что сумму будет именно такой.

Напомним, что прошедшим летом "Реал" сделал ПСЖ три предложения по Мбаппе, однако парижане не дали ответа ни на одно из них.

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