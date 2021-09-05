"Реал" может заплатить Мбаппе почти 100 миллионов за переход следующим летом
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может получить огромную сумму за переход в "Реал" следующим летом.
Как сообщает Marca, мадридский гранд готов предложить футболисту подписной бонус в размере около 80 миллионов евро за то, что Мбаппе придет в клуб на правах свободного агента.
По информации источника, точных цифр еще не известно, однако агенты и люди близкие к делам "сливочных" сообщают, что сумму будет именно такой.
Напомним, что прошедшим летом "Реал" сделал ПСЖ три предложения по Мбаппе, однако парижане не дали ответа ни на одно из них.
Также не пропустите: Главные новости дня: 4 сентября. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 4 сентября
-
Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября
-
Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022
-
Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери
-
Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022
Лента новостей
-
Хабиб рассказал, почему Роналду ушел из "Ювентуса"
-
Куман ценил качества Пьянича
-
Стала известна еще одна деталь перехода Гризманна в "Барселону"
-
Лукаку поделился мнением о сравнении с Роналду
-
"Реал" может заплатить Мбаппе почти 100 миллионов за переход следующим летом
-
ЦСКА договорился о переходе вингера "Милана"
-
Главные новости дня: 4 сентября
-
Роналду снялся в документальном фильме про жизнь Джорджины
-
Стало известно, во сколько ПСЖ обошелся трансфер Неймара
-
Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября
-
Уткин прокомментировал победу России над Кипром
-
Нидерланды разгромили Черногорию, Хорватия минимально переиграла Словакию
-
Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022
-
Карпин высказался об игре сборной России
-
Неймар похвастался своей физической формой после критики из-за лишнего веса
-
Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери
-
Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Кипром
-
1
Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"
-
Карпин прокомментировал победу над Кипром
-
1
Сын Роналду перейдет в академию "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14