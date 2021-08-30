"Реал" может заплатить за Мбаппе 200 миллионов евро
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" может предложить 200 миллионов евро за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджанте в своем твиттере.
По сведениям источника, испанский и французский клубы в настоящее время продолжают переговоры по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что ПСЖ требует за форварда 215 миллионов евро, но, возможно, парижане пойдут на уступки.
В этом сезоне Мбаппе сыграл 4 матча за ПСЖ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Следующим летом он станет свободным агентом.
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