"Реал" может заплатить за Неймара 400 миллионов евро

Мадридский "Реал" не намерен отказываться от идеи с приглашением нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может заплатить за футболиста рекордные 400 миллионов евро. Руководство "сливочных" надеется, что такая сумма убедит ПСЖ расстаться с игроком. В качестве резервных вариантов рассматриваются Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер.

Напомним, что полгода назад ПСЖ купил 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

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