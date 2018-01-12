"Реал" может заплатить за Неймара 400 миллионов евро

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"Реал" может заплатить за Неймара 400 миллионов евро

Мадридский "Реал" не намерен отказываться от идеи с приглашением нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может заплатить за футболиста рекордные 400 миллионов евро. Руководство "сливочных" надеется, что такая сумма убедит ПСЖ расстаться с игроком. В качестве резервных вариантов рассматриваются Харри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер.

Напомним, что полгода назад ПСЖ купил 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Роналдо: "Неймар сделал шаг назад, перейдя из "Барселоны" в ПСЖ". | http://soccernews.ru

комментарии
Пладос

На 400 миллионов можно купить и Кейна,и Азара,и Вернера.Совсем конченные.

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