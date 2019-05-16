"Реал", "МЮ" и "Барселона" - в тройке самых дорогих брендов футбольных клубов мире, "Зенит" - в топ-50
Бренд мадридского "Реала" признан самым дорогих среди футбольных клубов по результатам исследования агентства Brand Finance.
"Реал" оценивается в 1,646 миллиарда евро. Королевский клуб сместил с первого места прежнего лидера "Манчестер Юнайтед" (1,472 млрд). В тройку также входит "Барселона" (1,393).
Прогресса добился петербургский "Зенит", который поднялся с 49 на 46 место.
Топ-10 выглядит так:
1. "Реал" (Испания) - 1,646
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,472
3. "Барселона" (Испания) - 1,393
4. "Бавария" (Германия) - 1,314
5. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,255
6. "Ливерпуль" (Англия) - 1,191
7. "Челси" (Англия) - 0,968
8. ПСЖ (Франция) - 0,914
9. "Арсенал" (Англия) - 0,885
10. "Тоттенхэм" (Англия) - 0,758
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16