"Реал", "МЮ" и "Барселона" - в тройке самых дорогих брендов футбольных клубов мире, "Зенит" - в топ-50

Теги зенит санкт-петербургреал мадридбарселонаманчестер юнайтедчелси

"Реал", "МЮ" и "Барселона" - в тройке самых дорогих брендов футбольных клубов мире, "Зенит" - в топ-50

Бренд мадридского "Реала" признан самым дорогих среди футбольных клубов по результатам исследования агентства Brand Finance.

"Реал" оценивается в 1,646 миллиарда евро. Королевский клуб сместил с первого места прежнего лидера "Манчестер Юнайтед" (1,472 млрд). В тройку также входит "Барселона" (1,393).

Прогресса добился петербургский "Зенит", который поднялся с 49 на 46 место.

Топ-10 выглядит так:

1.  "Реал" (Испания) - 1,646

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,472

3. "Барселона" (Испания) - 1,393

4. "Бавария" (Германия) - 1,314

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,255

6. "Ливерпуль" (Англия) - 1,191

7. "Челси" (Англия) - 0,968

8. ПСЖ (Франция) - 0,914

9. "Арсенал" (Англия) - 0,885

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 0,758

Не пропустите: СМИ: "Реал" вступил в переговоры с Мохамедом Салахом. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Англии назвала состав на финал четырех Лиги наций

Сборная Англии назвала состав на финал четырех Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов