"Реал", "МЮ" и "Барселона" - в тройке самых дорогих брендов футбольных клубов мире, "Зенит" - в топ-50

Бренд мадридского "Реала" признан самым дорогих среди футбольных клубов по результатам исследования агентства Brand Finance.

"Реал" оценивается в 1,646 миллиарда евро. Королевский клуб сместил с первого места прежнего лидера "Манчестер Юнайтед" (1,472 млрд). В тройку также входит "Барселона" (1,393).

Прогресса добился петербургский "Зенит", который поднялся с 49 на 46 место.

Топ-10 выглядит так:

1. "Реал" (Испания) - 1,646

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,472

3. "Барселона" (Испания) - 1,393

4. "Бавария" (Германия) - 1,314

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 1,255

6. "Ливерпуль" (Англия) - 1,191

7. "Челси" (Англия) - 0,968

8. ПСЖ (Франция) - 0,914

9. "Арсенал" (Англия) - 0,885

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 0,758

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