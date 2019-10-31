"Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм" намерены купить лидера "Спортинга" в январе

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"Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм" намерены купить лидера "Спортинга" в январе

"Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" по-прежнему проявляют интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанский и английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Фернандеш мог покинуть "Спортинг" летом, но ни один из клубов не согласился платить за него требуемые 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт со "Спортингом" действует до лета 2023 года.

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