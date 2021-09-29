"Реал", "МЮ", ПСЖ и "Ман Сити" интересуются Осимхеном. "Наполи" выставил огромную цену

Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Сразу несколько европейских топ-клубов проявляют интерес к нигерийскому нападающему "Наполи" Виктору Осимхену, сообщает Il Napolista.

По сведениям источника, форвардом интересуются ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал". Впрочем, приобрести футболиста будет непросто, так как неаполитанцы оценивают его в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Осимхен провел за "Наполи" шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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