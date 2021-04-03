"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Эйбаром".
Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места. Отметим, что в следующем туре мадридский клуб встретится с каталонцами.
"Реал" - "Эйбар" 2:0
Голы: Асенсио, 41 - 1:0, Бензема, 73 - 2:0
"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело (Винисиус Жуниор, 68), Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско (Аррибас, 68), Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80).
"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш (Хосе Анхель, 81), Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон (Родригес, 76), Диоп (Атьенса, 76), Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14