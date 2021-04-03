"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром"

Фото: твиттер "Реала"

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Эйбаром".

Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места. Отметим, что в следующем туре мадридский клуб встретится с каталонцами.

"Реал" - "Эйбар" 2:0

Голы: Асенсио, 41 - 1:0, Бензема, 73 - 2:0

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело (Винисиус Жуниор, 68), Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско (Аррибас, 68), Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80).

"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш (Хосе Анхель, 81), Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон (Родригес, 76), Диоп (Атьенса, 76), Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.

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