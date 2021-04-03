"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром"

Теги реал мадридэйбар

"Реал" на классе разобрался с "Эйбаром"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Эйбаром".

Благодаря победе "Реал" сместил "Барселону" со второго места. Отметим, что в следующем туре мадридский клуб встретится с каталонцами.

"Реал" - "Эйбар" 2:0

Голы: Асенсио, 41 - 1:0, Бензема, 73 - 2:0

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Марсело (Винисиус Жуниор, 68), Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Иско (Аррибас, 68), Васкес, Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80).

"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш (Хосе Анхель, 81), Оливейра, Арбилья, Посо, Альварес, Алеиш Гарсия (Энрик, 61), Леон (Родригес, 76), Диоп (Атьенса, 76), Хиль (Инуи, 46), Кике Гарсия.

Читайте также: "Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Морено. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов