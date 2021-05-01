"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"

1 Теги реал мадридосасуна

"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"Фото: twitter.com/realmadrid

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Осасуной".

"Сливочные" продолжают чемпионскую гонку. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.

"Реал" - "Осасуна" 2:0

Голы: Милитао, 76 - 1:0, Каземиро, 80 - 2:0

"Реал": Куртуа, Одриосола, Милитао, Марсело (Мигель Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Асенсио (Аррибас, 83), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 64), Антонио Бланко, Азар (Иско, 72), Бензема.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Хони Родригес, 84), Монкайола, Роберто Торрес (Барха, 81), Рубен Гарсия (Адриан, 81), Чими Авила (Будимир, 64), Мартинес (Брашанац, 64).

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