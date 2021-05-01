"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"
Фото: twitter.com/realmadrid
В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Осасуной".
"Сливочные" продолжают чемпионскую гонку. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет два очка.
"Реал" - "Осасуна" 2:0
Голы: Милитао, 76 - 1:0, Каземиро, 80 - 2:0
"Реал": Куртуа, Одриосола, Милитао, Марсело (Мигель Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Асенсио (Аррибас, 83), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 64), Антонио Бланко, Азар (Иско, 72), Бензема.
"Осасуна": Эррера, Видаль, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Хони Родригес, 84), Монкайола, Роберто Торрес (Барха, 81), Рубен Гарсия (Адриан, 81), Чими Авила (Будимир, 64), Мартинес (Брашанац, 64).
Читайте также: "Атлетико" минимально переиграл "Эльче". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 мая
-
Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи"
-
Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы
-
"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1
-
1
"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"
-
"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А
-
Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии
-
"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ
-
"Рома" согласовала условия контракта с Сарри
-
Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячей
-
"Ростов" анонсировал важное событие для клуба
-
"Барселона" хочет отдать Пьянича в аренду
-
"Ювентус" утратил шансы на чемпионство
-
Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
-
Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Уэске" в матче Ла Лиги
-
"Краснодар" проиграл "Сочи"
-
"Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14