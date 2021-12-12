"Реал" на планирует отпускать своего молодого вингера

Фото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" ценят молодого бразильского вингера Родриго Гоэса.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе не планируют расставаться с футболистом.

По информации источника, в ближайшие месяцы будет обсуждаться возможное продление контракта с бразильцем.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Также не пропустите: В "Реале" считают Винисиуса лучшим игроком команды. | http://soccernews.ru