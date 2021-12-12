"Реал" на планирует отпускать своего молодого вингера
Фото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" ценят молодого бразильского вингера Родриго Гоэса.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе не планируют расставаться с футболистом.
По информации источника, в ближайшие месяцы будет обсуждаться возможное продление контракта с бразильцем.
В нынешнем сезоне Родриго сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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|Эспаньол
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