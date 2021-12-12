"Реал" на планирует отпускать своего молодого вингера

Теги реал мадридродриго гоэс

"Реал" на планирует отпускать своего молодого вингераФото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" ценят молодого бразильского вингера Родриго Гоэса.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе не планируют расставаться с футболистом.

По информации источника, в ближайшие месяцы будет обсуждаться возможное продление контракта с бразильцем.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Также не пропустите: В "Реале" считают Винисиуса лучшим игроком команды. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)

Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов