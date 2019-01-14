"Реал" на последних минутах дожал "Бетис" в рамках 19 тура Ла Лиги

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"Реал" на последних минутах дожал "Бетис" в рамках 19 тура Ла Лиги

БЕТИС - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В центральном матче 19 тура (последнего в первом круге) Ла Лиги встречались два "Реала" – "Реал" Бетис и "Реал" Мадрид. "Огурцы" подошли к встрече на 5 строчке турнирной таблицы, но в глобальном смысле речь идет о борьбе за зону Лиги Чемпионов, так как она находится на расстоянии вытянутой руки – всего в пяти зачетных баллах. "Сливочные" находились несколько выше. Им, чтобы ворваться в четверку, нужно было всего лишь победить в сегодняшней встрече, ведь все главные соперники свои баллы потеряли – "Алавес" сыграл вничью с "Жироной", а "Севилья" проиграла "Атлетику". Стоит отметить тактические перестановки Солари, который вышел играть в то, что обычно использует "Бетис" – систему 3-5-2, с ярко выраженными тремя защитниками и двумя форвардами. Интересно, что "гелиополиты" вышли играть по стандартной схеме "Реала" – 4-3-3. Вот вам и смена ролей!

В самом начале встречи мадридский "Реал" заработал нужную для себя фору и вышел вперед. На 14 минуте "сливочные" организовали размашистую атаку. Винисиус Жуниор пытался забить с дальней дистанции, но мяч попал в Бартру – бывшего игрока "Барселоны" – и отскочил к Модричу. Обладатель Золотого Мяча долго не раздумывал и первым касанием ахнул из района дуги. Игровой снаряд хоть и не полетел точно в девятку, но Пау Лопес не смог спасти "Бетис" – 1:0. Это взятие ворот самым позитивным образом повлияло на план Сантьяго Солари на игру. "Огурцы" любят подогу контролировать мяч на чужой половине поля, теперь подобный стиль стал следствием счета на табло. В свою очередь "сливочные" регулярно убегали в контратаки и смогли нанести 10 ударов в первой 45-минутке. Ни один из них нельзя назвать голевым, но факт остается фактом – первый тайм "Реал" провел лучше.

Во втором тайме мадридский "Реал" активировал режим ожидания контратак и всем составом сел на свою половину поля, позволив "Бетису" играть в свой любимый короткий пас. К 70 минуте "огурцы" владели мячом уже 74% игрового времени, и это окупилось. Но сначала были перекаты игрового снаряда возле чужой штрафной, нечастые приближения на расстояние 15 метров от ворот и частокол ног защитников "сливочных". Взрыв игры произошел на 61 минуте, когда Андрес Гуардадо первым касанием ахнул из-за пределов штрафной и заставил болельщиков на стадионе встать на ноги. Нет, это не гол, но этот эпизод вполне можно считать точкой невозврата, после которой "Бетис" по-спортивному обнаглеет и полезет вперед. На 67 минуте Джовани Ло Чельсо вырезал отличный пас в штрафную на ход Канальеса, тот выцарапал игровой снаряд и проткнул его мимо вратаря. Посовещавшись с видео-арбитрами на предмет офсайда, главный рефери Эрнандес Эрнандес указал на центр – 1:1.

На 88 минуте очередной розыгрыш мяча на чужой половине поля в исполнении "Бетиса" закончился обрезкой, Каземиро добежал до чужой штрафной и был сбит Виллиамом Карвалью. Судья назначил штрафной, который вызвался исполнять бывший капитан "огурцов" Дани Себальос. Испанец приложился к мячу и отправил игровой снаряд точно в дальний угол, где Пау Лопес его ожидал меньше всего – 1:2. Момент стал решающим во встрече, так больше голов в матче зрителей не увидели. В итоге "Реал" обыграл "Бетис" в гостях и ворвался в первую четверку Ла Лиги, набрав 33 балла. В свою очередь "огурцы" не выигрывают третий матч подряд и опускаются на 7 место чемпионата. Теперь между ними и Лигой Чемпионов 7 баллов.

"Бетис" – "Реал" Мадрид – 1:2

Голы: Модрич, 13 – 0:1; Канальес, 67 – 1:1; Себальос, 88 – 1:2

"Бетис": Лопес – Барраган, Манди, Бартра, Франсис (Тельо, 67) – Гуардадо (Будебуз, 85), Карвалью, Ло Чельсо – Канальес, Хоакин, Санабрия (Лорен, 88).

"Реал": Навас – Варан, Рамос, Начо – Карвахаль, Модрич, Каземиро, Вальверде (Диас, 82), Регилон (Себальос, 74) – Винисиус, Бензема (Гонсалез, 46).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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