"Реал" на следующей неделе объявит о трансфере Йовича

"Реал" после матча 34-го тура Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Баварией" объявит о трансфере Луки Йовича, пишет AS.

По информации издания, мадридцы готовы официально заявить о покупке серба спустя несколько дней после матча "орлов" с "Баварией".

"Реал" заплатит за игрока 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 27 голами и 7 ассистами.

Ранее сообщалось, что в Йовиче также заинтересован "Манчестер Сити".

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