"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
"Реал" обыграл "Валенсию" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
В составе мадридцев голами отметились Тони Кроос, Иско и Лука Модрич.
"Валенсия" - "Реал" - 1:3 (0:2)
Голы: Кроос, 15 - 0:1, Иско, 39 - 0:2, Модрич, 65 - 0:3, Парехо, 90+2 (пенальти) - 1:3
"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Собрино, 83), Кондогбиа (Макси Гомес, 58), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70).
"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 83).
Таким образом, "Реал" вышел в финал турнира. Завтра, 9 января, по итогам матча "Барселона" - "Атлетико" станет известен второй финалист Суперкубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11