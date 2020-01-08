"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании

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"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании

"Реал" обыграл "Валенсию" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

В составе мадридцев голами отметились Тони Кроос, Иско и Лука Модрич.

"Валенсия" - "Реал" - 1:3 (0:2)

Голы: Кроос, 15 - 0:1, Иско, 39 - 0:2, Модрич, 65 - 0:3, Парехо, 90+2 (пенальти) - 1:3

"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Коклен (Собрино, 83), Кондогбиа (Макси Гомес, 58), Парехо, Солер, Ферран Торрес, Гамейро (Черышев, 70).

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Менди (Марсело, 71), Варан, Модрич (Хамес, 77), Иско, Каземиро, Кроос, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 83).

Таким образом, "Реал" вышел в финал турнира. Завтра, 9 января, по итогам матча "Барселона" - "Атлетико" станет известен второй финалист Суперкубка.

А еще: "Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Дырявый Дмитрий Владимирович: "Вратарь Валенсии ещё дырявей чем я"!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Из Барсы же пришел он!Там все такие,гном их дырявит,да?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ах,там другой вратарь,но ты все равно лох!Этого у тебя не отнять!

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