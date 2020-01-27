"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче Примеры

"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил защитник Начо.

"Вальядолид" - "Реал" - 0:1

Голы: Начо, 78 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола.

"Реал Мадрид": Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90), Бензема.

"Реал" в третий раз подряд одержал победу. "Сливочные" занимают 1 место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" располагается на 16-й позиции.

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