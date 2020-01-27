"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче Примеры

Теги реал мадридреал вальядолид

"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче Примеры

"Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Победный гол забил защитник Начо.

"Вальядолид" - "Реал" - 0:1

Голы: Начо, 78 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола.

"Реал Мадрид": Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90), Бензема.

"Реал" в третий раз подряд одержал победу. "Сливочные" занимают 1 место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" располагается на 16-й позиции.

А еще:  "Хетафе" обыграл "Бетис" и ворвался в зону Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 января

Главные новости дня: 26 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов