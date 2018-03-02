"Реал" нацелился на Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может перейти в "Реал".

Как сообщает источник, аргентинец числится под номером один в шорт-листе мадридского клуба.

По данным издания, за Агуэро "Реал" готов заплатить около 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету форварда 30 мячей в 36 играх за клуб во всех турнирах.

Читайте: Агуэро сделал прогноз на исход противостояния "Реала" и ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов