"Реал" нацелился на бывшего игрока "Барселоны"

Мадридский "Реал" нацелился на воспитанника каталонской "Барселоны" Марка Бартру, который ныне выступает за севильский "Бетис".

Как информирует El Chiringuito, королевский клуб рассматривает 27-летнего бека "зелено-белых" в качестве приоритетного кандидата на усиление центра своей обороны. Предпринять попытки подписать защитника "сливочные" намерены уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бартра забил 1 гол в 12 играх за "Бетис". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, Лопетеги высказался о своем увольнении из "Реала". | soccernews.ru