"Реал" нацелился на бывшего игрока "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонамарк бартрабетис

"Реал" нацелился на бывшего игрока "Барселоны"Мадридский "Реал" нацелился на воспитанника каталонской "Барселоны" Марка Бартру, который ныне выступает за севильский "Бетис".

Как информирует El Chiringuito, королевский клуб рассматривает 27-летнего бека "зелено-белых" в качестве приоритетного кандидата на усиление центра своей обороны. Предпринять попытки подписать защитника "сливочные" намерены уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бартра забил 1 гол в 12 играх за "Бетис". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, Лопетеги высказался о своем увольнении из "Реала". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов