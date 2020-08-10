"Реал" нацелился на Дибалу

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"Реал" нацелился на Дибалу

Мадридский "Реал" собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.

В связи с этим, как сообщает Sport Mediaset, королевский клуб возобновил интерес к форварду "Ювентуса" Пауло Дибале.

Чтобы заполучить звёздного аргентинца, "сливочные" готовы отпустить в Турин Иско или Тони Крооса.

"Ювентус" не хочет расставаться с Дибалой, поскольку существует риск ухода из команды другого нападающего Криштиану Роналду.

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