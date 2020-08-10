"Реал" нацелился на Дибалу
Мадридский "Реал" собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.
В связи с этим, как сообщает Sport Mediaset, королевский клуб возобновил интерес к форварду "Ювентуса" Пауло Дибале.
Чтобы заполучить звёздного аргентинца, "сливочные" готовы отпустить в Турин Иско или Тони Крооса.
"Ювентус" не хочет расставаться с Дибалой, поскольку существует риск ухода из команды другого нападающего Криштиану Роналду.
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|Команда
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
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|14