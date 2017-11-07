"Реал" нацелился на двух игроков дортмундской "Боруссии"

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"Реал" нацелился на двух игроков дортмундской "Боруссии"Мадридский "Реал" нацелился сразу на двух игроков дортмундской "Боруссии", информирует El Gol Digital.

По сведениям источника, королевский клуб рассчитывает подписать полузащитника и вингера "шмелей" Юлиана Вайгля и Кристиана Пулишича. При этом в сделку по ним "сливочные" намерены включить двух своих футболистов - Маркоса Льоренте и Лукаса Васкеса, выступающих на идентичных позициях.

Напомним, Зидан контролирует "раздевалку" "Реала" с помощью трех игроков. | soccernews.ru

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