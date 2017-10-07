"Реал" нацелился на двух лидеров "Тоттенхэма"

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"Реал" нацелился на двух лидеров "Тоттенхэма"

"Реал" заинтересован в приобретении двух футболистов "Тоттенхэма", сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" зимой хотят заполучить хавбека Деле Алли и форварда Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов выложить за Кейна 200 миллионов евро.

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