"Реал" нацелился на Дзаньоло

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Реала" хавбек может заменить валлийца Гарета Бэйла, который близок к уходу из клуба. Также на итальянца претендуют "Ювентус" и "Тоттенхэма". "Рома" оценивает игрока не менее, чем в 50 миллионов евро.

20-летний Дзаньоло выступает за "Рому" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за римский клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "волками" действует до лета 2023 года.

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