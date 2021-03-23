"Реал" нацелился на форварда "Болоньи"

Теги реал мадридболоньямуса барроутрансферы

"Реал" нацелился на форварда "Болоньи"

Фото Getty Images / Giuseppe Bellini

Мадридский "Реал" хочет усилить свою атаку во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, одной из целей королевского клуба является нападающий "Болоньи" Муса Барроу.

Сообщается, что игра 22-летнего гамбийца нравится главному тренеру "бланкос" Зинедину Зидану.

В текущем сезоне Барроу сыграл за "Болонью" 30 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" готовит конкретное предложение для Алабы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"

Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов