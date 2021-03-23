"Реал" нацелился на форварда "Болоньи"

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Мадридский "Реал" хочет усилить свою атаку во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, одной из целей королевского клуба является нападающий "Болоньи" Муса Барроу.

Сообщается, что игра 22-летнего гамбийца нравится главному тренеру "бланкос" Зинедину Зидану.

В текущем сезоне Барроу сыграл за "Болонью" 30 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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