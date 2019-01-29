"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"

"Реал" проявляет интерес к сербскому нападающему "Айнтрахта" Луке Йовичу, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".

"Айнтрахт" арендовал Йовича у "Бенфики" летом 2017 года за 200 тысяч евро. Следующий летом немецкий клуб сможет выкупить форварда за 13 миллионов евро. При этом немцы готовы продать его за 40 миллионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел 25 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал четыре голевых паса.

Не пропустите: Два игрока "Реала" стали авторами лучших голов 21-го тура Примеры. | http://soccernews.ru