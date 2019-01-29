"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"
"Реал" проявляет интерес к сербскому нападающему "Айнтрахта" Луке Йовичу, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".
"Айнтрахт" арендовал Йовича у "Бенфики" летом 2017 года за 200 тысяч евро. Следующий летом немецкий клуб сможет выкупить форварда за 13 миллионов евро. При этом немцы готовы продать его за 40 миллионов.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел 25 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал четыре голевых паса.
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Определились соперники "Зенита" на сборах в Испании
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
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|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
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